Бывший директор краевой компании вышел из процедуры банкротства

Арбитражный суд Пермского края 25 мая прекратил процедуру реализации имущества в отношении бывшего руководителя ООО «РВ-Пермь» Алексея Шабалина. Как говорится в определении суда, с таким предложением выступил финуправляющий господина Шабалина. Он попросил освободить должника от дальнейшего исполнения обязательств за исключением штрафа, назначенного приговором суда и выплатить вознаграждение (25 тыс. руб.) на проведение процедуры банкротства. Возражения от кредиторов не поступили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В итоге господин Шабалин был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением свыше 2 млн руб. Указанные требования возникли на основании приговора Ленинского районного суда. С него взыскано 245 тыс. руб. в пользу ГУ МВД России по Пермскому краю, 2 млн руб. в пользу АО «КРПК», сообщается в материалах суда.

В июле 2018 года Алексей Шабалин был признан виновным в растрате средств «РВ-Пермь» (сейчас ликвидирована, принадлежала краевому правительству) и приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. руб. Под руководством господина Шабалина АО «РВ-Пермь» заключило договоры на транспортное обслуживание с рядом юридических лиц на общую сумму около 3,116 млн руб. Фактически эти услуги не оказывались. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде Алексей Шабалин признал свою вину и добровольно погасил часть ущерба в размере 1 млн руб. С заявлением о самобанкротстве господин Шабалин обратился в суд 28 апреля 2025 года, указав наличие задолженности в размере 14,5 млн руб. и неспособность удовлетворить ее в полном объеме. В июне 2025 года господин Шабалин был признан банкротом.