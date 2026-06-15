Прокуратура оспорила сдачу земли у Александровских озер бывшему главе поселка

Арбитражный суд Пермского края 3 июня удовлетворил иск региональной прокуратуры к администрации Александровского муниципального округа и индивидуальному предпринимателю Руслану Волику. Решением суда был признан недействительным договор аренды от 16 октября 2024 года, заключенный между муниципалитетом и предпринимателем, в отношении земельного участка площадью 17, 2 тыс. кв. Также суд обязал господина Волика возвратить указанный участок в муниципальную собственность. Мотивировочное решение суда пока не опубликовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Голубое озеро Фото: ВК Голубое озеро

Спорный участок расположен на берегу озера Глубокого. Этот водоем, как и несколько близлежащих, образовался в результате затопления карьеров, где ранее добывалось бурое железо, а затем известняк. Так называемые Александровские озера считаются местной достопримечательностью. Из-за бирюзовой воды, которая прогревается летом до комфортной для купания температуры, они популярны у туристов.

Руслан Волик был главой поселка Всеволодо-Вильвенского городского поселения, расположенного недалеко от Александровских озер. Эту должность он занимал в 2008–2013 годах. Сейчас ему принадлежит база отдыха «Озеро Глубокое». На базе предоставляются услуги по размещению в гостевых домиках и палатках, аренде беседок, бани и мангалов. Господин Волик является также владельцем 100% долей в ООО «Жемчужина карьеров», которое занимается оказанием гостиничных услуг.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Руслан Волик получил землю в аренду на 49 лет без торгов под строительство четырех гостиничных домиков. Договор аренды был заключен без конкурсных процедур, поскольку на спорном участке к тому моменту находилось здание гостиничного дома площадью чуть больше 100 кв. м. Прокуратура считает сделку незаконной из-за размеров предоставленного в аренду участка. В частности, его площадь превышает площадь дома в 170 раз. При этом, согласно законодательству, предприниматель мог получить в аренду на льготных условиях лишь землю такой площади, которая необходима для нормальной эксплуатации расположенного на ней объекта. Предоставление 17,2 тыс. кв. м земли прокуратура посчитала несоразмерным.