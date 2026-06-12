CNN: Трамп поставил на паузу план наземной операции в Иране для захвата урана

Военнослужащие США срочно подготовили план наземной операции по захвату урана в Иране, однако президент США Дональд Трамп свернул ее. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в конце мая председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн экстренно покинул встречу высокопоставленных чиновников НАТО в Брюсселе, чтобы заслушать секретные доклады по операции.

План предполагал отправку американских сухопутных войск в Иран для изъятия около 440 кг высокообогащенного урана, укрытого в подземных туннелях ядерных комплексов Исфахан, Натанз и Фордо. Позже генерал Кейн ознакомил Трампа с возможными вариантами действий. Однако американский президент поставил процесс на паузу, выразив обеспокоенность по поводу неизбежных серьезных потерь среди сил США и риска затяжного конфликта.

В Пентагоне определили уровень риска для операции как «высокий или экстремальный». Эксперты также отнеслись к идее операции скептически, отметив, что обнаружить и безопасно извлечь находящийся в газообразном состоянии нестабильный материал в условиях боевых действий будет очень трудно.