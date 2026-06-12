Ульяновская спортсменка завоевала золото на всероссийских соревнованиях по плаванию

Ульяновская спортсменка Евгения Гараева завоевала золотые медали на всероссийских детско-юношеских соревнованиях по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходивших в Саратове. Об этом сообщило министерство спорта Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В соревнованиях приняли участие более 160 юных спортсменов из 28 регионов России. Медали разыгрывались в двух возрастных категориях: среди мальчиков и девочек 9–12 лет, а также юношей и девушек 13–15 лет.

Елена Гараева получила золотые медали за победу на дистанциях 100 м стилем баттерфляй и 100 м брассом. Также она стала серебряным призером на дистанции 50 м вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 100 м вольным стилем.

Сразу три бронзовые медали (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем и 50 м на спине) завоевала Варвара Семина.

Андрей Васильев, Ульяновск