«Нельзя ограничиваться медицинской помощью»

В мае–июне 2026 года сразу в нескольких регионах Черноземья власти сообщили о создании новых добровольческих подразделений — отрядов «БАРС» и «мобильных огневых групп» в Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях. Планируется, что их бойцы будут приравнены по статусу к другим участникам специальной военной операции. Это добавило актуальности вопросу реабилитации участников СВО. Успешным и долгосрочным социальным механизмом призван стать спорт, в том числе — его адаптивные виды, считает Александр Шлычков, заслуженный тренер РФ, президент Федерации практического атлетического многоборья России, глава воронежской «Федерации тхэквондо» и специалист по вовлечению людей с ограниченными возможностями в занятия спортом.

Фото: Федерация практического атлетического многоборья России

— Сегодня в России сформирован базовый контур помощи участникам СВО. Он включает медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку, юридическое сопровождение, программы трудоустройства и профессиональной переподготовки, помощь семьям. Меры выстроены как первичный ответ на запрос закрыть базовые потребности. Без медицины, в том числе протезирования, психолого-психиатрической помощи и социальной маршрутизации говорить о полноценном восстановлении участников вооруженных конфликтов невозможно.

Есть принципиально важный момент. Реабилитация не должна заканчиваться на этапе медицинской стабилизации. Да, человек может быть восстановлен клинически, но — не возвращен к полноценной социальной активности в мирной жизни. Между этими состояниями возникает разрыв, который невозможно закрыть только медицинскими или административными инструментами.

В этой логике следующий после работы врачей этап должен быть определен как ресоциализация — возвращение человека к деятельности, ответственности, командной работе и соревновательной мотивации. На этом этапе именно спорт станет одним из ключевых инструментов восстановления личности.

Разумеется, ошибкой будет создавать разрозненные мероприятия ради отчетности: провели турнир, сделали фотографии, пригласили ветеранов — и на этом все закончилось. Фрагментарность отдельных инициатив, если она станет нормой, может дорасти до системной проблемы. Опыт показывает, что устойчивое восстановление требует длительной работы. Реабилитация по своей природе близка к спортивному тренировочному циклу. Ее можно сравнить с четырехлетним паралимпийским циклом, где результат достигается только при последовательности, методике и постоянном сопровождении.

Именно в Воронежской области заметно, что регион пытается выстроить многогранную модель реабилитации. Это правильное направление. Но, на мой взгляд, должен быть усилен спортивно-соревновательный компонент. Нужна не просто лечебная физкультура, а система перехода от восстановления функций к полноценной физической, социальной и соревновательной жизни.

«Государство и общество долго недооценивали проблему возвращения человека из военной среды»

Уроки, которые Россия извлекла из вооруженных конфликтов, например, Афганистана и Чеченских кампаний, показывают: государство и общество долгое время недооценивали проблему возвращения человека из военной среды в мирную жизнь. Как участник боевых действий в Афганистане — говорю не просто о наблюдениях, а о глубоко личном опыте. Многие ветераны фактически оставались один на один со своими травмами, психологическими состояниями, бытовыми и профессиональными проблемами. Сейчас эта ошибка в значительной степени осознана: за несколько лет появились фонды, программы, социальные координаторы, механизмы поддержки. Но до конца еще не решен вопрос именно долгосрочной интеграции. Ветерану недостаточно сказать: «Мы вам помогли». Ему необходимо дать новый вектор жизни.

Медицинская реабилитация восстанавливает функции организма. Но мы не должны забывать и собственную историю. Из воспоминаний фронтовиков, свидетельств очевидцев, исследований мы знаем о тяжелой социальной изоляции многих инвалидов Великой Отечественной войны. Мое поколение еще застало рассказы о людях, которых в народе называли «самоварами» (инвалидах с ампутированными конечностями.— «Ъ-Черноземье»). Это напоминание о том, что общество не имеет права ограничиваться только медицинской помощью. Человеку необходимо вернуть чувство собственной полноценности, достоинства и востребованности.

В конечном счете задача реабилитации — не просто вернуть человеку способность ходить, работать или получать льготы. Задача гораздо глубже: вернуть человеку смысл, достоинство, социальную роль и ощущение того, что его опыт не перечеркнул жизнь, а, наоборот, может стать основанием для нового служения обществу. Именно спорт — особенно адаптивный и прикладной — способен дать такую траекторию.

«Возвращение к жизни происходит там, где человек перестает быть пациентом»

Недавно пройденное повышение квалификации в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» по программе «Современные технологии подготовки в адаптивном спорте» помогло убедиться: спортивный компонент в системе реабилитации участников СВО нельзя воспринимать как факультатив.

Граница между медицинским восстановлением и полноценным возвращением к жизни участника завершившегося вооруженного конфликта проходит там, где он перестает быть только пациентом и снова становится участником действия. Пока он находится исключительно в системе процедур — остается объектом помощи. Когда выходит на тренировку — снова становится активным субъектом собственной судьбы.

В этом смысле практическое атлетическое многоборье (ПАМ), адаптивные единоборства, паратхэквондо имеют особое значение. Они соединяют физподготовку, координацию, волю, внимание, самоконтроль, тактическое мышление и дисциплину. Не просто спорт ради результата — это прикладная модель восстановления человека через действие.

ПАМ особенно перспективно, поскольку может адаптироваться под разные уровни физического состояния. В нем возможно сочетать циклические нагрузки, координационные задания, метание предметов, безопасную стрельбу с использованием тренажеров, элементы самообороны, первую помощь, командные форматы. Когда речь пойдет о лицах с поражением опорно-двигательного аппарата — в комплекс упражнений ПАМ могут быть включены иные упражнения. Например, управление дроном (как реальное, так и в симуляторе).

Адаптивные единоборства и паратхэквондо также обладают серьезным потенциалом. Они возвращают человеку чувство контроля над телом, развивают равновесие, реакцию, уверенность и психологическую устойчивость. Для людей, прошедших тяжелый боевой опыт, особенно важно вернуть не агрессию, а управляемую силу. Единоборства при грамотной методике учат именно этому: дисциплине, саморегуляции, уважению к партнеру и контролю эмоций.