В Ульяновске женщина отдала мошенникам 2 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции по Заволжскому району Ульяновска поступило сообщение от жительницы областного центра, ставшей жертвой мошенничества. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» якобы взломан мошенниками. Далее все происходило по давно известной мошеннической схеме: следом поступил звонок от соучастника мошенничества, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдополицейский заявил женщине, что ее средства на счетах в банке находятся в опасности и необходимо их срочно перевести на якобы «безопасный счет». Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая приехала в Москву и передала лично курьеру все свои накопления — 2 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск