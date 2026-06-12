Глава СКР хочет знать, почему в волгоградском поселке Царицын с мая нет воды

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следственного управления Василию Семенову доложить о ходе процессуальной проверки по жалобе жителей поселка Царицын на отсутствие водоснабжения. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Водоснабжение в поселке было нарушено 21 мая из-за выхода из строя водозаборной скважины. Вода поступает в дома с регулярными перебоями, отмечается в сообщении.

Также в СК указали, что обращения жителей в компетентные органы результата не принесли. В связи с этим ведомство начало проверку.

Нина Шевченко