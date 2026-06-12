Россия изменила порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

С 15 июня дипломаты стран Евросоюза и представительства ЕС в России должны будут оформлять уведомления о пересечении российской границы. Об этом сообщила пресс-служба департамента государственного протокола МИД России.

Новый порядок вводится для аккредитованного в России дипломатического, консульского и административно-технического персонала посольств стран ЕС и отдельных государств Шенгенской зоны, представительства ЕС в России, а также для совершеннолетних членов их семей, аккредитованных в России. Изменения не касаются граждан России, работающих в диппредставительствах в странах ЕС.

В уведомлении необходимо указать личные данные, маршрут, цель поездки, даты въезда и выезда, а также информацию об использумом транспорте. Уведомление не требуется при прямых авиаперелетах между Россией и страной гражданства дипломата без пересадок в Евросоюзе.