В Алабаме запретили казни с использованием азота

Верховный суд США запретил штату Алабама казнить осужденных путем удушения азотом. Об этом сообщает The New York Times. Алабама стала первым штатом, который начал применять этот способ казни в 2024 году. С того момента таким способом в США казнили восемь человек, семь из них — в Алабаме.

11 июня в Алабаме должны были казнить с применением азота 49-летнего Джеффри Ли, осужденного по делу об убийстве двух человек в 1998 году. Федеральный судья США вынес решение против использования азота, а штат Алабама обжаловал вердикт в Верховном суде.

Запретить смертные казни путем удушения азотом призвали в ООН. В организации считают, что такой способ казни противоречит международному праву как «жестокий, бесчеловечный или унижающий достоинство».

Смертная казнь отменена в 23 из 50 штатов США. В Калифорнии, Орегоне и Пенсильвании действует мораторий. В 2025 году в США исполнили 47 смертных приговоров, что стало максимальным показателем с 2009 года. Больше всего казней было совершено во Флориде (19), за ней следуют Алабама, Южная Каролина и Техас (по пять).