Столичные полицейские задержали риелтора-мошенницу в аэропорту Оренбурга

В Оренбурге московские правоохранители задержали риелтора в аэропорту. Женщину подозревают в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ УМВД Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее за помощью в полицию обратились две жительницы Томска, которые лишились 7 млн руб. после сделки с риелтором. Через общих знакомых они узнали о 50-летней женщине, которая сообщила им, что поможет с приобретением квартиры и автомобиля по низкой цене. Подозреваемая получила деньги и вскоре начала откладывать исполнение своих обязанностей, после чего совсем перестала выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что задержанная на самом деле не имела возможности предоставлять такие услуги, а полученные суммы тратила на свои нужды. На данный момент против нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая находится в СИЗО.

Яна Вежлева