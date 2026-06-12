Оренбургские ученые создали программу для прогноза после операций на сердце

Ученые Оренбургского государственного медицинского университета создали программу для исследования прогноза после коронарного вмешательства. Разработка высчитывает вероятность того, что у пациента с хронической сердечной недостаточностью фракция выброса левого желудочка достигнет 50% через год после плановой операции. К этой категории больных медики относят пациентов с умеренно сниженной фракцией выброса – от 41 до 49%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Разработку зарегистрировали в Роспатенте, она не имеет аналогов. Программу можно установить на уже действующие медицинские информационные системы. Использовать ее можно как в научных исследованиях, так и на практике.

Специалисты уже внедрили разработку для использования в кардиологических отделениях ООКБ №2. Дополнительно ее используют для обучения кардиологов, терапевтов и ординаторов.

Яна Вежлева