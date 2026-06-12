Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Угрозу атаки БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом уведомило РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Укройтесь в помещении с капитальными стенами. Это может быть санузел или коридор. Не подходите к окнам. Перекройте газ и воду, отключите свет.

Не выходите на открытые местности. Пройдите в ближайшее здание. Спрячьтесь в подземном переходе или паркинге. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя беспилотной опасности.

Губернатор Олег Мельниченко просит граждан сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко