Команда Курултая Башкирии проиграла в футбол сборной Ассамблеи народов мира

11 июня в Уфе состоялся товарищеский футбольный турнир. По данным пресс-службы управления Росреестра по Башкирии, участие в нем приняли сборная Ассамблеи народов мира, сборная Курултая Башкирии, футболисты сборной Уфы и ФК «Галле».

По итогам первой игры победу одержала сборная Ассамблеи народов мира, а во втором матче сильнее оказался ФК «Галле». Итоговый счет матчей в пресс-релизе не указан.

Участники турнира были награждены дипломами за подписью премьер-министра Башкирии и руководителя представительства Ассамблеи Андрея Назарова, а победители получили призы от детской футбольной школы «Астра», отметили в Росреестре.

Олег Вахитов