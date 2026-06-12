«Рок-острова», «Салават Юлаев» и «Холоп 3»

В ближайшую неделю в Уфе выступят группы «Садко», «Рок-острова», певица Лейла Галиева и другие. В театрах можно будет увидеть «Голубую камею», «Восемь любящих женщин», «Холодное сердце», «Салават Юлаев», «Правда — хорошо, а счастье лучше» и другие спектакли. В кинотеатрах Уфы – несколько премьер: «Холоп 3», «Зеркала. Пожиратели душ», «Зверолюция» и «Школа магических зверей. Хранители чуда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерты

17 июня во Дворце молодежи выступит группа «Садко». «Садко» — это трое молодых и талантливых ребят, выпускники академии Гнесиных. Репертуар группы включает в себя песни собственного сочинения и народные в современной обработке.

В тот же вечер, 17 июня, в ресторане «Максимилианс» состоится концерт группы «Рок-острова». У поклонников коллектива будет возможность камерно послушать любимые песни — «Белым снегом», «Костры» или «Встречи». И, конечно же, «Ничего не говори».

18 июня во Дворце молодежи — концерт «Яшьлегем монары». В программе звучат популярные хиты прошлых десятилетий, которые навсегда остались в сердцах слушателей. Артисты: Рустам Асадуллин, Чулпан Юсупова, Лилия Хамитова, Саида Мухаметзянова, Назифа Кадырова, Марат Шайбаков, Зифа Нагаева, Айгуль Сагынбаева, Асаф Валиев, Дамира Саетова, Наиль Шаймарданов, Линара Батталова и Марат Галимов, Фарида и Роберт Тимербаевы, Лилиана Ильназарова, Фируза, Дина и Рафаэль Латыповы, Сирина Зайнетдинова.

В ресторане «Максимилианс» 18 июня выступит Лейла Галиева. Репертуар певицы всегда отличался душевностью, пронзительными текстами и в то же время задорными мелодиями. Новая концертная программа — от лиричных баллад, заставляющих замирать сердце, до зажигательных хитов, под которые невозможно усидеть на месте. Концерт будет дополнен профессиональной хореографией в национальных и современных стилях.

19 июня в парке аттракционов «Дустар» можно будет вернуться на десятилетие назад. Тут состоится вечеринка «Где мой 2013?», в которой будут собраны самые громкие хиты 2000-х и 2010-х годов. Кроме музыки организаторы обещают катание на аттракционах, фуд-корт с едой и напитками, интерактивы, сюрпризы и яркие фотозоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спектакли

13 июня в Русском драматическом театре можно будет посмотреть мюзикл «Голубая камея». История о княжне Таракановой, которая называет себя наследницей русского престола. Императрица Екатерина II посылает графа Орлова поймать авантюристку и привезти в Петербург.

«Восемь любящих женщин» встретятся на сцене Русского драмтеатра 14 июня. Рождественское утро в загородном особняке. Снегопад отрезал дом от всего мира. Вместо праздника — таинственно запертая комната, перерезанный телефонный шнур и… Их — восемь. Восемь любящих женщин. Любящих ли?.. В этой семье никто никому не доверяет. Каждая лжет. Каждая что-то скрывает. Классическая французская интрига, леденящий саспенс и финал, который переворачивает все с ног на голову.

15 июня в Молодежном театре покажут спектакль «Холодное сердце». Перед угольщиком Петером Мунком поднимаются вопросы добра и зла, чести и тщеславия. Они воплощаются в образах волшебников Михеля Голландца и Стеклянного человечка. Все зависит от того, к чему прикладывается это волшебство и как используется самим человеком. Человек ради денег променял все: семью, родной дом, радости жизни. И много надо было всего, чтобы понять, что деньги не могут заменить, радость, счастье, любовь, тепло семейного уюта.

«Салават Юлаев» выйдет на сцену Башкирского государственного театра оперы и балета 16 июня. «Салават Юлаев» — произведение башкирской оперной классики, написанное в 1954 году в качестве дипломной работы выпускником Московской консерватории Загиром Исмагиловым на либретто Баязита Бикбая. В основе сюжета оперы лежат события из жизни Салавата Юлаева — башкирского национального героя, поэта и сэсэна (сказителя), одного из предводителей Крестьянской войны 1773–1775 годов.

День спустя, 17 июня, на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета состоится показ балета «Корсар». Зрителям обещают атмосферу восточной рыночной площади, находящейся под лучами палящего солнца и настоящие баталии — танцующие девушки сражаются кинжалами и саблями, рискованные битвы разворачиваются под натиском грандиозной бури. Блеск молний, гибель корабля в пучине вод эффектно нагнетают чувство опасности — все охвачено пиратским духом приключений и авантюризма.

«Правда — хорошо, а счастье лучше» — постановку с таким названием 17 июня на сцене Русского драмтеатра покажут артисты Ульяновского драматического театра. Под кронами яблоневого сада полюбили друг друга бедный приказчик и красавица из состоятельной купеческой семьи. Теперь каждому, кому не безразлична грядущая помолвка, придется отстаивать свою правду. Бабка-купчиха стремится выдать внучку за генерала, приказчик не собирается «ходить на задних лапках» и высказывается без прикрас, а внучка унаследовала волевой бабкин характер. Ситуация накаляется, но надежду на мир и счастье приносит не правда кого-то из них, а сама любовь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Милош Бикович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Милош Бикович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

Комедия «Холоп 3». Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. В ролях: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и другие.

Мультфильм «Зверолюция». После того, как Зои и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.

Приключения «Школа магических зверей. Хранители чуда». Добро пожаловать в волшебное сообщество и школу магических зверей! Ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться навстречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия. В ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Эмилия Писке, Луис Ворбах и другие.

Ужасы «Зеркала. Пожиратели душ». Переезд молодой семьи в тихий провинциальный городок должен был стать началом новой жизни. Но идиллия рушится, когда в скрытой кладовке старого дома они находят древнее зеркало, которое связано с древним злом. Чтобы спасти семью, молодой матери придётся разгадать тайну прежних владельцев дома, пока ее собственная жизнь не стала лишь отражением в холодном стекле, а ее тело — сосудом для древнего зла. В ролях: Луна Майя, Феди Нурил, Ока Антара, Анна Джоблинг, Кимберли Райдер и другие.