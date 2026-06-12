Машинист «Уралкалия» получил награду от президента России Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле вручил государственную награду машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Владимиру Данилову, сообщает пресс-служба компании. Господин Данилову присвоено почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото РИА Новости Фото: Фото РИА Новости

Владимир Данилов трудится на производства на протяжении 39 лет. «Благодаря его предложениям в руднике реализованы проекты, позволившие оптимизировать технологический процесс и повысить его эффективность», - уточнили в компании. Владимир Данилов отметил, что воспринимает награду, как признание труда всего коллектива горняков «Уралкалия».

Герой Труда России — государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам страны за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.