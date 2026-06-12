В ДНР запретили пассажирские перевозки с 21:00 до 05:00

Штаб обороны ДНР запретил регулярные и нерегулярные пассажирские автомобильные перевозки в период с 21:00 до 05:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется как на регулярные, так и нерегулярные перевозки, отмечается в публикации. Кроме того, власти приостановили отправку организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики.

В администрации не уточнили причины принятых мер. Тем не менее ранее власти некоторых регионов также запретили перевозки детей из-за атак беспилотников на пассажирский транспорт.