В Ижевске почтили память основателя Оружейного завода Андрея Дерябина

Традиционно на День города в Ижевске прошли литургия и возложение цветов к усыпальнице основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина, сообщили в администрации города. Следом состоялся торжественный митинг «Град, что заложил Дерябин», который открыл символический гудок теплохода на акватории Ижевского пруда.

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«Ижевск — яркая жемчужина и надежный оплот оборонного щита величайшей страны — России. 266 лет неизменным остается надежность оружия ижевских оружейников. Сегодня оно вершит победу там, в зоне спецоперации»,— сказал глава города Дмитрий Чистяков.

Участники митинга посетили часовню святой великомученицы Екатерины, покровительницы ижевских оружейников. Ее строительство начали в 2007 году. Объект открыли в 2025-м. На фасаде размещены мемориальные доски с именами выдающихся оружейников и руководителей завода, внутри — православные святыни, интерактивные экраны и цифровая книга о героях ВОВ, локальных конфликтов и СВО.

После этого в администрации города в торжественной обстановке вручили паспорта 23 подросткам. Перед зданием развернули флаг РФ.