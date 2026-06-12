Инвестор акватермального комплекса в Перми планирует построить тематический парк «Камская чудь»

На градостроительном совете Пермского края на этой неделе был рассмотрен проект курортного кластера The Therme в Камской долине от группы компаний Baden family. Об этом в своем канале рассказала главный архитектор Перми Елена Ермолина. «Помимо всесезонного акватермального комплекса, открытых бассейнов и апарт-отелей авторы сформировали концепцию общегородского тематического парка «Камская чудь», вдохновленного Пермским звериным стилем», - написала она. В парке будут обустроены: фестивальная площадка, спортивные зоны, детские пространства, эко-парк, прогулочные тропы, благоустроенная набережная и обновленная пирсовая зона. По словам госпожи Ермолиной, планируется сохранить природный ландшафт, существующие озера и озеленение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы совета по предпринемательству Фото: материалы совета по предпринемательству

Компания ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», входящая в группу «Баден Фэмили» (управляет термальным комплексом «Баден-Баден» в Екатеринбурге и объектами в других городах), анонсировала в 2025 году планы возвести в Перми термальный комплекс.

В его состав войдут пляжная зона, спортплощадки, пункты общепита, термальный комплекс, апарт-отели и глэмпинг. Объект предполагается разместить в микрорайоне Камская долина, на нескольких участках площадью 33,8 га в районе городского пляжа. Площадь всего комплекса составит порядка 35,2 га, этажность - до 10.

Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году. Объект будут возводить в три очереди. В первой очереди (около 3,5 тыс. кв. м строительства) инвестор собирается разместить пляж, бассейн, глэмпинги, спортплощадки, во второй (около 103 тыс. кв. м) — апарт-отель, комплекс терм, паркинг, а в третьей (около 7 тыс. кв. м) — апарт-отель, рестораны, торговые галереи. Вводиться в эксплуатацию комплекс будет поэтапно. В прошлом году проекту был присвоен статус приоритетный инвестиционный.