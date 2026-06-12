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Волгоградцев предупреждают о ливнях и шквалистом ветре

В Волгоградской области ожидаются ливни и шквалистый ветер 12 июня. Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

Скорость ветра достигнет 20-25 м/с

Скорость ветра достигнет 20-25 м/с

Фото: ИА «Общественное мнение»

Скорость ветра достигнет 20-25 м/с

Фото: ИА «Общественное мнение»

Неблагоприятные погодные явления ожидаются до конца суток в отдельных районах области, а также 13 и 14 июня. Речь идет о ливнях, грозах, граде и ветре до 20-25 м/с.

При непогоде возможен обрыв проводов, повал деревьев, баннеров и слабо укрепленных конструкций, повреждение крыш. Жителей просят закрыть окна, переместить свои машины в гаражи или отогнать подальше от деревьев. На улице стоит обходить стороной рекламные щиты.

Ольга Симонова