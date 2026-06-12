В Самарской области проверили работу маршрута № 396, на который жалуются жители

В Самарской области проверили работу маршрута № 396, который связывает пгт Петра Дубрава и микрорайон Кошелев Парк с Самарой. Об этом сообщили в областном минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жители региона жалуются на неточное следование графику движения и несоблюдение интервалов.

«По итогам проверки подготовлены рекомендации для перевозчика. Удобный и комфортный транспорт особенно важен для жителей удаленных спальных районов — минтранс держит этот вопрос на контроле и продолжит следить за выполнением всех поручений»,— говорится в сообщении.

Кроме того, проверены маршруты № 480, 67 и 87. Нарушений не выявлено.

Сабрина Самедова