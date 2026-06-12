В Волгограде после реконструкции открыли путепровод на Базисной

В Волгограде 12 июня открыли после реконструкции обновленный путепровод по улице Базисная в Ворошиловском районе. Об этом сообщает администрация области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение по путепроводу открыто 12 июня

Фото: Администрация Волгоградской области Движение по путепроводу открыто 12 июня

Фото: Администрация Волгоградской области

Отмечается, что построенный в 1956 году путепровод капитально не ремонтировали 30 лет. Последний раз работы прошли в 1995 году. В 2026 году специалисты заменили изношенное дорожное покрытие и ограждения, уделили внимание состоянию несущих конструкций.

В 2027-2029 годах планируется отремонтировать Астраханский мост. Также прорабатываются варианты работ на Комсомольском путепроводе и через Волго-Донской судоходный канал.

Ольга Симонова