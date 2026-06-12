Пермский производитель спорттоваров объявил сбор средств на погашение задолженности

Пермская обувная фабрика «Трек» на свой странице в социальной сети разместила информацию о сборе средств. В компании заявили, что если не закроют долги по налоговым платежам, фабрика может закрыться. «Ваши 100-200 рублей спасут нас», - говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Трек» управляет обувной фабрикой группы компаний «А.В.Т.-Спорт». Компания принадлежит Алексею Тарасенко. Согласно сайту «А.В.Т.-Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги). На фабриках в Перми и Березниках компания производит велосипеды и горные велосипеды Black Aqua. В 2024 году холдинг открыл производственную точку в Узбекистане, новые производства в Кунгуре и Лысьве.

Ранее «А.В.Т.-Спорт» начал закрывать магазины своей розничной сети. Из пяти магазинов сети работает только один.