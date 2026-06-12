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Под Самарой освятили и возвели купол на новый храм

В пятницу, 12 июня, в Волжском районе Самарской области состоялось освящение и возведение купола на храм священномученика Киприана и мученицы Иустины.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В мероприятии приняли участие митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, губернатор Вячеслав Федорищев, депутат Государственной Думы РФ Владимир Кошелев.

Храм в новом микрорайоне начали возводить в апреле 2021 года.

Он был открыт для верующих в конце 2024 года. Земельный участок был безвозмездно предоставлен корпорацией «Кошелев».

Андрей Сазонов