В Оренбурге один иностранный гражданин угнал автомобиль другого

В Оренбурге полицейскими ДПС задержан подозреваемый в угоне 34-летний иностранец, сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

К правоохранителям с заявлением об угоне Daewoo Nexia обратился другой иностранный гражданин. Ориентировка на автомобиль была передана наружным службам.

«В результате экипажем ДПС машина была замечена на перекрестке улиц Рыбаковской и Цвиллинга областного центра. В ходе дальнейшего преследования транспортное средство полицейские задержали на переулке Селивановском», — говорится в сообщении.

За рулем находился иностранец с признаками алкогольного опьянения.

На водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Со слов задержанного, он шел по ул. Малышевской и заметил припаркованный автомобиль, который не был заперт и в замке зажигания находились ключи, после чего он решил покататься на нем, но вскоре был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сабрина Самедова