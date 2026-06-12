В Казань доставили двух самок лаосских слонов — пятилетнюю Сахар и четырехлетнюю Удачу. Животные будут жить в Казанском зооботсаду, где уже содержится девятилетний слон Филимон, сообщила пресс-служба мэрии города.

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Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казань доставили двух слоних из Лаоса

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Животные стали подарком президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Сейчас Сахар и Удача размещены во внутренних вольерах Казанского зооботсада и проходят период адаптации под наблюдением специалистов из Казани и Лаоса. После завершения карантина посетители смогут увидеть новых обитательниц.

Для содержания трех слонов в зооботсаду созданы специальные условия. Площадь открытого вольера превышает 6,6 тыс. кв. м, а внутренних помещений — 1,4 тыс. кв. м.

Анна Кайдалова