Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей с Днем России

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем России. Текст опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы можем найти Россию в удмуртском гостеприимстве, русской щедрости, татарской смекалке, бесермянских напевах, марийских нарядах, в культуре и традициях десятков национальностей, которые в мире и согласии проживают на территории нашей необъятной страны»,— сказал он.

Каждый представляет «что-то свое», услышав слово «Родина», добавил Александр Бречалов. Глава Удмуртии перечислил: она чувствуется в воздухе новых парков, звуке сыплющегося зерна, вкусе молока; ее видно в глазах участников СВО, руках заводчан и усталости врачей.

«Мы знаем, что она лежит в основе успехов наших детей, в передовых научных разработках, в спортивных и творческих достижениях, которые навсегда вписывают наши имена и нашу страну в историю»,— добавил руководитель региона.

Александр Бречалов поблагодарил жителей за патриотизм и вклад в развитие Удмуртии и России, напомнив об одной цели — процветание Отчизны.