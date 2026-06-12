Директора фирмы в Альметьевске осудят за незаконный оборот 46 млн рублей

В Альметьевский городской суд направили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Общая сумма незаконно переведенных средств превысила 46 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с мая 2021 по октябрь 2022 года, занимая должность директора ООО «Ирбис-Строй», мужчина изготовил поддельные распоряжения и организовал незаконный перевод со счетов компании более 37 млн руб.

Кроме того, с февраля по декабрь 2021 года он, как считает следствие, фактически вел предпринимательскую деятельность через свою супругу и аналогичным способом перевел со счетов индивидуального предпринимателя свыше 9,5 млн руб.

Согласно Rusprofile, компания зарегистрирована в 2019 году в Альметьевске и занимается производством товарного бетона.

Анна Кайдалова