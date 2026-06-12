28-й Большой хоровой собор прошел на Центральной площади Ижевска. Как сообщили в администрации города, концерт под открытым небом вечером 11 июня собрал сотни зрителей. Тема мероприятия — «Песней прославим Отчизну».

Хоровой собор начался с колокольного перезвона. На концерте прозвучали произведения «Многая лета», «Праздничная увертюра», «Родина слышит», кантата «Славься, наш могучий край» и др.

«Уникальным событием в рамках концерта стало исполнение сцен из первой национальной оперы “Наталь” композитора-земляка Германа Корепанова»,— говорится в сообщении.

Музыкальный вечер завершился произведениями «Песня о встречном» Дмитрия Шостаковича и «Славься» Михаила Глинки.

Ранее концерт проходил у Собора Александра Невского. Место проведения перенесли из-за ремонта подземного перехода.

Среди участников хорового собора — Государственный симфонический оркестр Удмуртии, Камерный хор имени Чайковского, Академическая хоровая капелла республики и большой сводный хор детских школ искусств.

Концерт прошел под эгидой 805-летия князя Александра Невского, 135-летия композитора Сергея Прокофьева, 120-летия композитора Дмитрия Шостаковича.