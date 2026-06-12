Жога и Паслер поздравили свердловчан с Днем России

Полпред в УрФО Артем Жога и глава Свердловской области Денис Паслер поздравили жителей региона с Днем России, сообщили чиновники в своих соцсетях. Господин Паслер пожелал исполнения всех планов и благополучия во имя России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Артем Жога отметил, что жизни людей часто взаимосвязаны с подвигами бойцов на линии боевого соприкосновения. «Мы противостоим врагам, которые не брезгуют самыми бесчеловечными методами. Но каждый раз мы убеждаемся, что Россия — сильнее. За нами правда, которая порой бьет сильнее любого оружия. А наше единство — главная опора и залог успеха», — сказал он.

Кроме того, к поздравлениям присоединился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. «Мы связаны героическим прошлым, общими ценностями и одной на всех любовью к Родине», — отметил глава региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что этот праздник — символ национальной гордости, мощи и несокрушимого государственного суверенитета. Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что День России объединяет миллионы людей разных поколений, профессий и судеб.