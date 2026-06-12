Японский акционер «Сахалин-1» попросил отменить потолок цен на нефть из России

Японский консорциум Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), владевший долей в 30% проекта «Сахалин-1», просит правительство Японии отменить потолок цен на нефть из России. Об этом сообщил президент компании Хидэхиро Мурамацу в комментарии для ТАСС.

«Однако в силу сотрудничества со странами G7 правительство не может отменить потолок цен на данном этапе», — сообщил господин Мурамацу. Он отметил, что на фоне этого сотрудничества и нынешней нестабильной энергетической ситуации компании пока приходится действовать в соответствии с политикой властей. «На данном этапе сложно осуществлять поставки нефти с “Сахалина-1” в Японию», — подчеркнул глава Sodeco.

При этом Хидэхиро Мурамацу подчеркнул, что компания прилагает усилия, чтобы возобновить участие в проекте. «Мы участвовали в проекте “Сахалин-1”, но после президентского указа в октябре 2022 года фактически вышли из проекта. В настоящее время мы прилагаем все усилия для выполнения условий, выдвинутых федеральным правительством, а точнее — президентским указом», — сообщил глава компании.

Осенью 2022 года Россия передала функции оператора проекта «Сахалин-1» вместо Exxon Neftegaz российскому ООО «Сахалин-1». Правительство разрешило иностранным участникам проекта — Sodeco и индийской ONGC Videsh Limited, владевшей долей в 20%, — переоформить доли в проекте на определенных условиях. Среди них — отмена санкций, негативно влияющих на проект, и поставки оборудования. Кроме того, требуется направить на расчетный счет нового оператора средства, ранее накопленные на ликвидационном счете по соглашению. Третий иностранный участник — «дочка» американской ExxonMobil (20%) — продлевать участие отказалась.

Главный акционер Sodeco — правительство Японии. В консорциум также входят частные компании Japex, Itochu, Marubeni, Inpex. Япония сейчас не импортирует энергоресурсы с «Сахалина-1». При этом она продолжает закупать газ с проекта «Сахалин-2», в котором также имеет долю.