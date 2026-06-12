Самарская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о продвижении туризма

Министерство туризма Самарской области и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению туристического потенциала. Документ подписали на международном туристическом форуме «Путешествуй!», сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, соглашение станет прочным фундаментом «для укрепления межрегиональных связей и качественного роста туристического потока между двумя ведущими туристическими центрами России». Планируется запуск масштабных взаимных рекламных кампаний, которые откроют путешественникам многогранность обеих территорий. Также будут созданы совместные межрегиональные маршруты, налажены прямые деловые контакты между туроператорами. Будет оказана поддержка проектам, направленным на развитие индустрии гостеприимства.

«Самарская область и Санкт-Петербург — это два разных, но дополняющих друг друга направления. Северная столица привлекает туристов императорской историей, великими музеями и белыми ночами. А Самарская область предлагает просторы Волги с песчаными пляжами, живописные Жигулевские горы, космическое наследие и теплое лето», — считают в министерстве.

Руфия Кутляева