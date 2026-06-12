В Самарской области выясняют обстоятельства гибели подростка, пересекавшего реку на самодельном плоту

В Самарской области следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, который пытался пересечь реку на самодельном плоту. Проводится проверка, сообщает Центральное МСУТ СКР.

По информации ведомства, днем 11 июня двое 15-летних местных жителей смастерили плот. Они пытались пересечь реку в протоке Воложки реки Волги вблизи села Рождествено Волжского района. В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул.

Руфия Кутляева