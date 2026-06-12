Михаила Закомалдина вновь предложили на пост омбудсмена Башкирии

Курултай Башкирии направит уполномоченному по правам человека России кандидатуру Михаила Закомалдина для согласования его назначения на пост омбудсмена республики на пять лет. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности спикера парламента Илшат Тажитдинов.

По закону «Об уполномоченном по правам человека в Республике Башкортостан», кандидатуру вносит глава региона, а парламент должен получить одобрение у федерального омбудсмена. Итоговое мнение выражают депутаты Курултая голосованием на пленарном заседании. Полномочия уполномоченного действуют пять лет.

Господин Закомалдин с 2011 по 2016 год возглавлял МВД по Башкирии. Затем он был главным федеральным инспектором по республике, пока в 2021 году не стал уполномоченным по правам человека.

Идэль Гумеров