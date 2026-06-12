IRIB: взрывы произошли в Сирике на юге Ирана

Взрыв был слышен в иранском городе Сирик, сообщает Гостелерадио Ирана (IRIB). По информации источников издания, шум был слышен в районе моря.

По информации IRIB, характер и причина взрывов пока не установлены. Источники СМИ связывают взрывы с управлением и закрытием Ормузского пролива. Попаданий по территории города не зафиксировано.

Ранее Центральное командование вооруженными силами США сообщило, что Ормузский пролив открыт для судоходства. «Для коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив, созданы безопасные пути. ...Иран не контролирует Ормузский пролив»,— указано в сообщении.