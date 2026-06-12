Обрушившийся прошлым летом дом на Ляхова в Астрахани снесли

В Астрахани полностью демонтирован многоквартирный дом на ул. Ляхова, 6, один из подъездов которого обрушился 28 июля прошлого года. Общая сумма компенсаций жильцам превысила 7,5 млн руб., сообщила пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Дом признан аварийным с 2019 года, к моменту обрушения расселение не было завершено. Был введен режим ЧС муниципального уровня, возбудили уголовные дела о халатности и уничтожении имущества по неосторожности (ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ).

Выплаты за изъятые помещения получили 120 собственников. 49 человек полностью лишились имущества. На выездном совещании присутствовали представители администрации, Ленинского района и подрядчика.

Как отметила замначальника управления по строительству администрации Астрахани Людмила Болотова, до начала работ из дома вынесли максимально возможный объем вещей, частично — уже в процессе разбора. Сейчас территория полностью очищена от мусора и обломков. Дорогу у снесенного здания общежития, соединяющую улицы Академика Королева и Анри Барбюса, спустя год открыли.

Нина Шевченко