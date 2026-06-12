Под Волгоградом возбудили дело из-за покушения на убийство сразу двух рыбаков

В Волгоградской области 63-летний местный житель подозревается в покушении на убийство двух рыбаков (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Волгоградской области Фото: СУ СКР по Волгоградской области

По версии следствия, конфликт на берегу Волго-Донского канала начался из-за автомобиля потерпевших, который, как решил подозреваемый, блокировал проезд. После словесной перепалки мужчина ушел домой за охотничьим ружьем, а затем выстрелил в сторону рыбаков.

Один из раненых сумел связаться с родственниками — те вызвали скорую и полицию. Оба пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое. Подозреваемый задержан.

Нина Шевченко