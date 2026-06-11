Режим повышенной готовности ввели в Пензе на выходные

До 17:00 понедельника, 15 июня, в Пензе действует режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Соответствующее постановление подписано 11 июня.

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Режим введен в связи с прогнозируемой жарой выше +30°C. В мэрии отметили, что также сохраняется угроза атак БПЛА. Зона действия режима повышенной готовности охватывает всю территорию Пензы.

В День России, 12 июня, на праздничных площадках Пензы будут работать контрольно-пропускные пункты. Сотрудники полиции, Росгвардии и представители общественных организаций по охране порядка будут досматривать граждан и их вещи с помощью металлодетекторов, сообщил мэр города Олег Денисов.

Он добавил, что для контроля бесперебойной работы систем жизнеобеспечения коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации назначили ответственных лиц. Также господин Денисов отметил, что будет дежурить лично.

Нина Шевченко