В Самаре концептуально утвердили проекты КРТ в трех районах Самары

На заседании Градостроительного совета концептуально утвердили три проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первая площадка находится на пересечении ул. Партизанской и Песчаной в Железнодорожном районе. Вторая территория расположена на ул. Кузбасской рядом с Северо-Восточной магистралью в Октябрьском районе. Третья площадка — на ул. Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина в Промышленном районе.

Все три проекта требуют некоторой доработки. Они предусматривают не только жилищное строительство, но и развитие социальной и городской инфраструктуры, в том числе строительство детских садов.

«Дал поручение ускорить работу по внедрению для застройщиков системы автоматизированных сервисов по аналогии с московской практикой. По принципу “единого окна”. Такая работа уже начата министерством градостроительной политики. Это позволит сделать процесс подготовки и получения разрешительной документации более прозрачным, удобным и быстрым», — сообщает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева