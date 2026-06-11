Подростка из Саратовской области осудили за участие в запрещенной в РФ структуре

Суд вынес приговор 16-летнему жителю Саратовской области за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

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Следствие установило, что через мессенджер подросток связался с представителями запрещенной в РФ структуры, получил инструкции по вступлению в ее ряды. Он передавал организации информацию, которая представляла угрозу безопасности РФ.

Юноше назначено шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии. Максимальное наказание по этой статье УК РФ предусматривает до 20 лет колонии со штрафом.

Нина Шевченко