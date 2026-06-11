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Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Фото: ИА Общественное мнение

Фото: ИА Общественное мнение

Спасатели призывают граждан не подходить к окнам. Рекомендуется отключить электричество, воду, газ и пройти в помещение с несущими стенами. Это может быть санузел или коридор. Ожидайте отмены угрозы БПЛА в безопасном месте.

Если вы на улице, избегайте открытую местность. Укройтесь в ближайшем здании или паркинге. Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко