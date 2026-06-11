Жители Волгограда, защищая собаку, вступили в потасовку со службой отлова

В поселке Нижние Баррикады на территории Волгограда произошел конфликт между жителями и сотрудниками службы отлова безнадзорных животных. Информация об инциденте появилась в социальных сетях и СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Как сообщает V1.RU, событие произошло утром 4 июня во дворе дома на улице Прибалтийской, 1. Супружеская пара обратила внимание на прибывший микроавтобус, из которого вышли люди и направились к собаке. По словам очевидцев, животное потеряло сознание после неизвестных им манипуляций. Жители предположили, что перед ними догхантеры, и попытались помешать отлову. Словесная перепалка переросла в потасовку, к которой присоединились пенсионерка из этого же дома и еще один сосед. В итоге работники службы покинули место без животного.

Супруги пояснили изданию, что собака имеет паспорт, чипирована, стерилизована и вакцинирована, а они являются ее владельцами.

В МБУ «Северное» (в тексте у источника — «Серверное», вероятно, опечатка. — прим. ред.) ситуацию прокомментировала главный ветеринарный врач Анастасия Светлакова. По ее словам, выезд на указанный адрес был связан с поступившей 3 июня заявкой: 29 мая, согласно обращению, эта собака укусила местную жительницу. На месте животному ввели седативный препарат и с помощью резиновой петли попытались погрузить в машину, однако, как утверждает ветеринар, на сотрудников напали местные жители. В МБУ сообщили, что написали заявление в полицию о травмах сотрудника и повреждении имущества. Вторая сторона конфликта также обратилась в правоохранительные органы с заявлением о жестоком обращении с животным. В МВД подтвердили проведение проверок по обоим заявлениям.

В учреждении произошедшее назвали рабочей ситуацией. «Стоит понимать, что мы не убиваем собак, а только усыпляем их», — отметили в службе.

В администрации Волгограда изданию пояснили, что при отлове используются гуманные методы: выстрел дротиком со снотворным и фиксация животного прорезиненной петлей.

Нина Шевченко