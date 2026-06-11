В Ульяновской области крупных застройщиков обязали делиться квадратными метрами

В четверг, 11 июня, на заседании заксобрания Ульяновской области депутаты приняли изменения в закон «О некоторых мерах, способствующих развитию жилищного строительства на территории Ульяновской области». Как отмечает пресс-служба регионального парламента, документ меняет правила работы крупных застройщиков в регионе и вводит новые льготы для бюджетников и сотрудников ОПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно внесенным изменениям, застройщики, реализующие на территории региона стратегически значимые проекты жилищного строительства, смогут заключать договоры участия в долевом строительстве с работниками областных государственных и муниципальных учреждений по цене не более 90% от средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. За основу будет браться цена, установленная Минстроем РФ на дату заключения договора. Цель вводимой меры — сделать жилье более доступным и в то же время закрепить квалифицированные кадры в бюджетной сфере.

Также закон вводит механизм долевого участия с единым институтом развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) для последующего предоставления на основании договора найма организациям оборонно-промышленного комплекса жилых помещений для своих сотрудников. Как отмечается в пояснительной записке, мера необходима для привлечения работников оборонно-промышленного комплекса из других субъектов РФ в Ульяновскую область.

Для застройщиков, которые реализуют на территории региона масштабный инвестиционный проект жилищного строительства, вводится требование безвозмездно передавать в государственную собственность Ульяновской области не менее 5% от общей площади жилья, построенного в рамках масштабного инвестпроекта. Эти помещения должны соответствовать условиям стандартного экономического класса и будут направлены на обеспечение квартирами детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного фонда. При этом застройщики вправе передавать региону не только квартиры в новом объекте, но и ранее построенные жилые помещения, находящиеся в их собственности.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Фактически после этой даты застройщик сможет получить статус масштабного инвестпроекта (дающего ему определенные преференции) только при условии гарантии передачи 5% от построенного жилья государству. Разработчики ожидают, что это повысит эффективность государственных программ расселения аварийного фонда и поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

При обсуждении депутаты отметили, что необходимость таких изменений назрела давно. При этом они обратили внимание на сложности взаимодействия с органами исполнительной власти при разработке законопроекта, что значительно затянуло сроки принятия закона.

Представляя законопроект, председатель профильного комитета Дмитрий Грачев заметил, что есть регионы, где подобное обязательство передачи жилья государству доходит до 10%, но в данном случае достигнута «компромиссная» цифра, с которой согласились и сами крупные застройщики.

Андрей Васильев, Ульяновск