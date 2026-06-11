С начала СВО в Белгородской области погибли более 500 человек

С начала военной операции на Украине в 2022 году в Белгородской области погиб 541 мирный житель, а почти 4000 человек были ранены. За этот период территория области подверглась атакам более 55 тыс. раз с использованием ствольной артиллерии, РСЗО и беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Врио губернатора также рассказал, что жителям, оставшимся в населенных пунктах с тяжелой оперативной обстановкой, оказывают помощь. Также будут возобновлены выплаты владельцам поврежденного при атаках транспорта.

«Средства в ближайшее время — это до конца июня — придут, и мы обязательно возобновим полностью выплату по всем пострадавшим автомобилям, любому автотранспорту»,— рассказал господин Шуваев в интервью ГТРК «Белгород» (видео врио губернатора опубликовал у себя в Telegram).

В ноябре 2025 года бывший губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что с начала боевых действий в регионе погибли 409 мирных жителей, около 3 тыс. — получили ранения.