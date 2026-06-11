В сентябре в Ульяновской области пройдут довыборы в региональное заксобрание

В четверг, 11 июня, депутаты заксобрания Ульяновской области приняли решение об удовлетворении заявления депутата Шамиля Шайдуллина о досрочном сложении полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

Решение было принято единогласно, без пояснений и обсуждений.

Шамиль Шайдуллин был избран депутатом заксобрания от партии «Единая Россия» по Вешкаймскому одномандатному округу №2. В связи с этим, как поясняют в облизбиркоме, по этому округу будут объявлены довыборы, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября, одновременно с выборами губернатора региона и депутатов Госдумы.

Накануне сложения депутатских полномочий господин Шайдуллин покинул пост заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Волго-Камскому региону в связи с выходом на пенсию.

Андрей Васильев, Ульяновск