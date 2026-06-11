Суд в Оренбурге отправил «смотрителя кладбища» под домашний арест

Ленинский районный суд Оренбурга избрал «смотрителю кладбища» меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как утверждают следователи, обвиняемый работал в организованной группе, где занимался благоустройством незаконно забронированных земельных участков для захоронений. Мужчина подделывал установку и оформление памятников и оградок, создавая видимость якобы состоявшегося захоронения умершего.

В суде также сообщили о том, что под домашний арест отправили теневого куратора кладбищенского комплекса «Степной». Подозреваемый фактически полностью управлял кладбищем, получал деньги от родственников умерших за предоставление участка для похорон. Суммы варьировались от 40 до 300 тыс. руб., несмотря на то что услуга должна предоставляться бесплатно. Средства обвиняемый передавал организатору преступной группы. На данный момент оба постановления суда не вступили в законную силу.

Яна Вежлева