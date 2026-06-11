Экономика упирается в цифру

По итогам 2025 года Самарская область вошла в топ-10 регионов по развитию искусственного интеллекта. Рейтинг субъектов РФ подготовил «Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта» Томского государственного университета, Билайн Big Data & AI и экспертно-аналитическая компания «Киберия».

В исследовании оценивалась активность регионов по пяти критериям. Среди них вклад в развитие науки, спрос на рынке труда, интерес к ИИ, присутствие в инфополе. Кроме того, анализировался уровень развития образовательных программ в вузах, связанных с искусственным интеллектом. Исследование касалось периода с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года.

Тройку лучших регионов после Москвы и Санкт-Петербурга, по данным исследования, замыкает республика Татарстан. Самарской области присудили в рейтинге восьмое место.

Впрочем, согласно еще одному федеральному рейтингу цифровой трансформации, регион в десятку лидеров не входит. Соответствующий список регионов регулярно озвучивают в аппарате правительства РФ. В этом рейтинге оценивают субъекты по 18 критериям, в том числе предоставлению госуслуг, внедрению технологий искусственного интеллекта, импортозамещению цифровых решений и обеспечению кибербезопасности. Так, в марте 2026 года стало известно, что лидерами по цифровой трансформации являются Белгородская, Сахалинская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ Татарстан.

В прошлом году на территории Самарской области анонсировали несколько крупных проектов, которые будут способствовать усилению цифровизации в экономике. Об их реализации говорили представители власти, науки и бизнеса на круглом столе «Цифровизация и ИИ в промышленности и ретейле», проведенном ИД «Коммерсантъ» в конце мая.

Так, Самарский университет им. Королева победил в конкурсе на предоставление государственной субсидии на создание научного центра мирового уровня (НЦМУ). В стране планируют открыть 10 таких центров, выполняющих исследования и разработки по «приоритетным направлениям научно-технологического развития». На базе самарского вуза при участии Тольяттинского государственного университета, ГосНИИАС и Всероссийского научно-исследовательский института, появится центр интеллектуальных беспилотных авиационных систем. Как сообщил на мероприятии главный консультант управления региональной информатизации и защиты информации министерства цифрового развития и связи Самарской области Владислав Харизин, в создание данного центра до 2030 года вложат свыше 1 млрд руб.

«Деятельность центра охватывает все аспекты производства, создания и эксплуатации беспилотников. Реализация проекта позволит закрыть кадровые потребности предприятий, ускорить внедрение новых технологий и обеспечить технологическое лидерство в сфере производства БАС»,— уточнил чиновник.

Еще один масштабный проект — первый региональный центр промышленной робототехники. Инвестором объекта стал производитель промышленного автоматизированного оборудования — ООО «Тесвел». Компании по итогам конкурсного отбора также предоставили федеральный грант. Средства выделили в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Как заявляли в областном правительстве, за счет гранта в центре будут разрабатывать инновационные решения в сфере роботехнических комплексов и заниматься подготовкой кадров для промышленности». Объект открыли в начале 2026 года. По словам Владислава Харизина, центр будет оказывать региональным предприятиям поддержку в части разработки и внедрения современных решений в сфере робототехники, методологического консультирования, подготовку специалистов робототехники.

В рамках круглого стола стало известно и о новых цифровых сервисах, которые будут применяться в системе государственного управления. В частности, министерство здравоохранения Самарской области расширит использование технологий ИИ в деятельности медицинских учреждений. «Речь идет о платформе «СберМедИИ», которая будет помогать медицинским работниками анализировать массив информации для принятия врачебных решений»,— рассказал Владислав Харизин.

Ранее в областном правительстве уже отчитывались о нескольких цифровых сервиса в сфере государственного управления. Так, в единый региональный портал госуслуг интегрирован чат-бот помощник. На базе комплекса «Безопасный город» для автоматического видеоконтроля действует система биометрической идентификации и аутентификации. В районах области используют «Робот-картограф», который с помощью геоданных формирует цифровые модели и профили различных территорий.

Производство: от компьютерного зрения до логистики

Представители промышленных предприятия используют автоматизацию и цифровые решения для роста производительности и снижения затрат. О том, какие перспективные продукты появляются в Самарской области, также говорили на круглом столе «Коммерсанта».

В Самарском университете им. С.П. Королева разработали систему видеомониторинга на базе ИИ, которая может использоваться в разных отраслях промышленности. Модель обучаются на наборе видеоданных по производственным и эксплуатационным процессам. Технология компьютерного зрения выявляет аномалии и предупреждает о рисках внештатных ситуаций. Заказчиком создания такой модели первоначально выступила компания «Транспорт будущего», производящая в регионе беспилотные авиационные модели. Однако, по словам заместителя директора центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем» Самарского университета, к.т.н. Юлии Выборновой, изобретение можно адаптировать под различные отраслевые задачи.

В промышленных предприятиях региона проекты цифровизации применяют для решения нескольких задач. Для этого в компаниях создают собственные подразделения, которые должны адаптировать и применять технологии, либо привлекают для этого сторонних вендоров. Например, в холдинге «Акрон», включающем предприятия кабельной, электротехнической, машиностроительной, металлургической промышленности, с 2025 года была создана «Цифровая лаборатория» - центр компетенции в области ИИ. По словам руководителя «Цифровой лаборатории» Дмитрия Рево, к маю 2026 года в региональных предприятиях группы действовали 12 сервисов на базе искусственного интеллекта. Они касались планирования производства, логистики, HR-аналитики и контакт-центра. «В настоящее время разрабатываются решения еще по 400 задачам от различных подразделений холдинга»,— рассказал Дмитрий Рево.

Участники круглого стола признали, что в настоящее время ресурсы многих предприятий по цифровизации ограничены. Эксперты прогнозируют, что в 2027 году начнется более массовое внедрение цифровых решений. При этом, первыми начнут их развертывать крупные предприятия с высоким оборотом, реализующие масштабные инвестиционные проекты.

По мнению эксперта в области цифровизации Родиона Файзуллина, внедрение новых технологий в Самарской области стоит ожидать в автомобилестроении, аэрокосмической отрасли, машиностроении и химической промышленности. «Эти сектора обладают запросом на повышение производительности и снижение издержек. В Самарской области есть предпосылки для формирования полного инновационного цикла — от фундаментальных исследований и подготовки специалистов до внедрения технологий в промышленное производство. Позиции региона в рейтингах будут зависеть от способности масштабировать такие проекты на экономику»,— утверждает эксперт.