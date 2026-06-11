Компании Поволжья вкладываются в унифицированные коммуникации

MANGO OFFICE подвел итоги работы в Поволжье за первый квартал 2026 года. Выручка компании в макрорегионе, куда входят Самарская и Оренбургская области, увеличилась на 36,2%.

Рынок коммуникационных решений для бизнеса ежегодно растет за счет спроса на унифицированные платформы. Такие цифровые системы объединяют телефонию, текстовые каналы, видеовстречи и инструменты аналитики. С помощью омниканальных решений клиенты могут переносить все переписки и звонки на одну платформу. Решение используют для массовой цифровизации клиентских коммуникаций и управления нагрузкой операторов. К примеру, в MANGO OFFICE продажи омниканального контакт-центра за три месяца 2026 года увеличились на 46,7%. При этом, число юридических лиц Поволжье в первом квартале 2026 года осталось на уровне прошлого года, достигнув 1,2 млн компаний.

Еще одним драйвером рынка стало массовое внедрение в компаниях голосовых роботов и чат-ботов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). На конец 2025 года доля компаний, применяющих генеративный ИИ, достигла 71%. Годом ранее технологию использовали 54% российских предприятий. Об этом говорится в исследовании «Искусственный интеллект в России — 2025» от компании «Яков и партнеры». Активнее всего цифровые системы для коммуникации внедряют предприятия малого и среднего бизнеса, которые стремится повысить эффективность клиентского сервиса и снизить операционные издержки. С помощью чат-ботов автоматизируется первичная обработка обращений — через ускорение маршрутизации запросов и снижение нагрузки на сотрудников. Спрос на эти продукты в Поволжье поднялся на 183%, а объем коммуникаций, обрабатываемых интеллектуальными помощниками в автоматическом режиме, вырос на 84%, — подтверждают в MANGO OFFICE.

Как правило, в состав генеративных моделей ИИ сегодня включаются речевые технологии, способные синтезировать речь и обеспечивать органичную коммуникацию компаний с клиентами. Согласно отчету «Яков и партнеры», речевые модели к концу 2025 года были внедрены в 43% российских компаний. Основная задача таких систем — оптимизировать коммуникации бизнеса с клиентами. Сервисы помогают анализировать качество обслуживания и выявлять точки роста во взаимодействии с потребителями. В MANGO OFFICE подтверждают, что продажи речевой аналитики с технологиями искусственного интеллекта в составе экосистем по Поволжью выросли на 53,8%.

В процессах коммуникации с клиентами вновь усилилась роль традиционных каналов связи, и прежде всего, голосового трафика. Из-за ограничений работы зарубежных мессенджеров часть бизнес-коммуникаций переходит в голосовые каналы, а маркировка повышает конверсию дозвона. Голосовой трафик не теряет актуальности даже несмотря на удорожание минуты и усиление госрегулирования. «Введение механизма автоматической верификации абонентов (МАВ) и обязательной маркировки звонков увеличило себестоимость голосового канала. Однако объем этого трафика в Поволжье за первый квартал составил 110,3% к аналогичному показателю 2025 года»,— констатируют представители вендора.

На фоне нестабильности мобильного интернета компании региона возвращают SMS как надежный канал маркетинговых и сервисных уведомлений. Инструмент демонстрирует высокую конверсию и используется как альтернатива зарубежным мессенджерам. В Поволжье объем трафика по данному каналу в MANGO OFFICE вырос на 56% год к году.

Также устойчивый рост использования за первый квартал в Поволжье продемонстрировал корпоративный мессенджер Mango Talker. Объем внутренних коммуникаций клиентов через платформу увеличился на 44,6% за квартал, а аудитория сервиса достигла 43 тыс. пользователей.

По словам руководителя макрорегиона Поволжье MANGO OFFICE Павла Аристова, в условиях турбулентной экономики, изменений в регулировании и ограничений привычных цифровых каналов бизнесу важно поддерживать стабильную и быструю коммуникацию с клиентами. «Бизнес ищет более надежные, контролируемые и технологичные способы взаимодействия с клиентами. Поэтому компании переходят к более управляемым моделям — объединяют каналы в единые платформы и усиливают автоматизацию. Становятся все более востребованы ИИ-инструменты: они помогают быстрее обрабатывать обращения и снижать нагрузку на команды. традиционные каналы, включая голос и SMS, не теряют значимости. Наоборот, они становятся частью устойчивой коммуникационной инфраструктуры», — резюмирует Павел Аристов.