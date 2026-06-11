Суд по убийству Али Саидова приостановили из-за розыска подсудимого

Коллегия присяжных заседателей в Нижегородском облсуде не смогла вынести вердикт жителю Шаранги Кириллу Рыбакову. Его обвинили в убийстве Али Саидова, сына шахунского предпринимателя Минкаила Саидова. Подсудимый не явился на итоговое судебное заседание по оглашению вердикта. В связи с этим судебный процесс был приостановлен, а прокуратуре поручили организовать розыск Кирилла Рыбакова. Как сообщили в пресс-службе областного суда, подсудимый был заочно арестован: в случае задержания его поместят в СИЗО. По словам защиты потерпевших, обвиняемый сначала поддерживал связь по телефону, сообщая, что едет на судебное заседание, но опаздывает. Затем у него якобы сломалась машина на трассе, потом участников процесса уведомили, что он заболел.

Убийство было совершено в декабре 2024 года. На дискотеке «Прогресс Холл» в Шахунье между двумя компаниями молодых людей, которые сначала мирно общались, случился конфликт. Судя по видеозаписям из кафе, сначала драка возникла внутри, у выхода. Затем Кирилл Рыбаков бегал на кухню заведения и, ругаясь с персоналом, выносил оттуда ножи. Али Саидов погиб на улице возле кафе от нескольких ножевых ранений, его друг был легко ранен. Это преступление получило большой общественный резонанс, потому что двух подозреваемых долго не задерживали и они находились на свободе. Один из них в итоге скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск.

Отец погибшего, бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов, обещавший привлечь убийц сына к ответственности, был убит в марте 2026 года в собственном доме в Шахунье. Нападавшие дважды выстрелили в него из обреза. По следам были задержаны и арестованы трое местных жителей, которые пришли в дом в самодельных масках и с оружием. В качестве мотива этого преступления следствие рассматривает желание ограбить предпринимателя. Однако нападавшие сразу начали стрелять в хозяина дома. Убегая, они не взяли ни крупную сумму наличных в карманах его одежды, ни сейф с деньгами. Поэтому родные Минкаила Саидова сомневаются в том, что его убийцами двигала именно корысть.

Иван Сергеев