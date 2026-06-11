Черноземье 11.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 12–14 июня Австралийский доллар 50,3929 Английский фунт 96,3707 Белорусский рубль 25,9445 Гонконгский доллар* 91,7424 Дирхам ОАЭ 19,5800 Доллар США 71,9077 Евро 82,9743 Индийская рупия** 75,1226 Казахстанский тенге** 14,7174 Канадский доллар 51,6207 Китайский юань 10,6064 СДР 98,0972 Сингапурский доллар 55,8593 Турецкая лира* 15,6014 Украинская гривна* 16,0060 Шведская крона* 75,6685 Швейцарский франк 89,8846 Японская иена** 44,7911 *За 10. **За 100.