Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 12–14 июня

Австралийский доллар 50,3929
Английский фунт 96,3707
Белорусский рубль 25,9445
Гонконгский доллар* 91,7424
Дирхам ОАЭ 19,5800
Доллар США 71,9077
Евро 82,9743
Индийская рупия** 75,1226
Казахстанский тенге** 14,7174
Канадский доллар 51,6207
Китайский юань 10,6064
СДР 98,0972
Сингапурский доллар 55,8593
Турецкая лира* 15,6014
Украинская гривна* 16,0060
Шведская крона* 75,6685
Швейцарский франк 89,8846
Японская иена** 44,7911

*За 10. **За 100.