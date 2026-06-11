В Ульяновской области участникам СВО планируют передавать бесхозные участки

В правительстве Ульяновской области прошло рабочее совещание по вопросам предоставления земельных участков ветеранам СВО, сообщил в своем Telegram-канале сенатор от региона Айрат Гибатдинов, инициировавший обсуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Кантышева Фото: Екатерина Кантышева

Участниками совещания, проводимого под руководством председателя облправительства Геннадия Спирчагова, были также представители профильных министерств, депутаты регионального заксобрания и бойцы СВО. По словам сенатора, сегодня у бойцов СВО «нет единого и понятного доступа к информации о свободных земельных участках, сохраняются очереди, при этом в наиболее востребованных районах ощущается дефицит земли».

По итогам совещания решили провести ревизию бесхозного и выморочного имущества в срок до 1 января 2027 года и создать единый публичный реестр земельных участков для участников СВО, доступ к которому получат как сами ветераны, так и общественные и благотворительные организации, работающие с военнослужащими.

Как пояснил «Ъ-Волга» Айрат Гибатдинов, в регионе немало населенных пунктов, где по разным причинам земельные участки (в том числе — с домами на этих участках) остаются заброшенными или бесхозными: кто-то переселяется в город, кто-то просто умер, а наследников либо нет, либо они не пожелали воспользоваться своим правом, вследствие чего участки становятся вымороченными (передаются в собственность государства или муниципалитета). При этом, отмечает сенатор, в этих населенных пунктах и на этих участках, как правило, сохранилась инфраструктура (вода, электроэнергия, газ, дороги), что не требует дополнительных вложений. «Я изучил ситуацию по Старомайнскому району Ульяновской области. Там есть такие села как Шмелевка, Матвеевка, Айбаши, Жедяевка, где достаточно бесхозных или выморочных участков. Да, это далеко от города, в то же время там замечательные и красивейшие места: речка, лес, грибы, ягоды. И кому-то это нравится. И не надо ждать, когда тебе проведут газ и электричество, проложат дорогу. Я разговаривал с ветеранами боевых действий — многие заинтересованы в получении таких участков, но для этого они должны иметь выбор и сами принимать решение. Вот почему нужен единый публичный реестр — чтобы любой из ветеранов мог бы зайти и лично подобрать себе участок», — пояснил сенатор. Он также привел в пример поселок «Синие воды», который возник при одноименном детском лагере отдыха, но сейчас пустует и фактически ликвидирован. «Почему бы этот поселок не размежевать и отдать ветеранам, если они пожелают приобрести там участки», — пояснил сенатор. По его словам, сейчас администрация Старомайнского района ведет работу по оформлению выморочного и бесхозного имущества, свыше 200 участков планируется передать ветеранам боевых действий и многодетным семьям. Господин Гибатдинов также отметил, что, по его мнению, существующую очередь ветеранов на получение бесплатных земельных участков (на сегодня свыше 4,5 тыс. заявлений) «никогда не разгрести», «глава Ульяновского района, у которого такая очередь составляет 1,5 тыс. человек, сразу поддержал эту идею». Сенатор также считает, что такой подход позволит не только реализовать интересы ветеранов СВО, но и будет способствовать возрождению и развитию сельских населенных пунктов. По его словам, на правительственном совещании его предложения были восприняты положительно.

Ранее Айрат Гибатдинов сообщал, что уже продвигает эту идею и на федеральном уровне. Свои предложения он изложил руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегу Скуфинскому, попросив его дать информацию о числе выморочных и бесхозяйных объектов ИЖС, расположенных в сельской местности. «Если идея будет принята, начнут решаться сразу две проблемы: возвращение жителей в сельскую местность и дополнительная поддержка участников СВО»,— заметил сенатор.

Сергей Титов, Ульяновск